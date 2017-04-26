محافظ القليوبية: تفعيل غرامة رش مياه الشرب في الشوارع

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، تفعيل قرار تغريم رش مياه الشرب في الشوارع، للحفاظ على المياه، ومعالجة النقص في حصة المواطنين من المياه.

وأكد المحافظـ خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم، على تفعيل خدمات "الواتس" و"الفيس بوك"، لتلقي شكاوى المواطنين والرد عليهم، تأكيدا للمصداقية، مطالبا بمراجعة التوزيع الجغرافي للوحدات الصحية، وعمل خريطة بتوقيتات لرش الناموس بالرش السائل.

وقال عشماوي إنه جارى عمل رؤية مستقبلية للمحافظة كل ٥ سنوات حتى ٢٠٣٠م، بالتنسيق مع جامعة بنها ووزارة التخطيط والتخطيط العمراني ونقابة المهندسين.