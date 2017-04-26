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أمن السويس يضبط تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح

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أمن السويس يضبط تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح أمن السويس يضبط تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح

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أمن السويس يضبط تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات

السويس ـ حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث السويس، بقيادة العميد محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بالإكراه.

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة، باتهام سائق يدعى "سيد عبد المحسن"، 29 سنة، مقيم بالقاهرة، ثلاثة أشخاص، بسرقة سيارته رقم "ط . م . هـ 635"، أجرة القاهرة من أسفل كوبري غمرة، بعد طلبهم السفر للعين السخنة.

وأثناء سيره بطريق "السويس – القطامية"، هدده أحدهم بفرد خرطوش، وأنزلوه من السيارة وفروا بها هاربين.

وتوصلت التحريات والجهود الأمنية إلى ضبط "محمد. ط. م"، 29 سنة، عاطل مقيم بحي الجناين في السويس، سبق اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا تبديد، و"علاء. م"، عاطل ومقيم بحي الجناين، وزوجته "أميرة. م"، 22 سنة، ربة منزل، في أحد الأكمنة، وبحوزتهم السيارة المبلغ بسرقتها، وفرد خرطوش عيار "12" وطلقة من ذات العيار، وبحوزة الثاني هاتف محمول ماركة نوكيا مبلغ بسرقته.

بمواجهتهم، اعترفوا تفصيلاً بارتكابهم الواقعة، وأن السلاح المضبوط بحوزة الأول، هو السلاح المستخدم في الواقعة.

حررت الشرطة، المحضر رقم "22" أحوال قسم شرطة عتاقة بتاريخ اليوم، وأُحيل المتهمون للنيابة للتحقيق.

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