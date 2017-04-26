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بالصور.. لجنة لمعاينة مرسى متحف سوهاج القومي على النيل

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مصراوي Masrawy

لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (1)لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (1)

لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (2)لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (2)

لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (3)لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (3)

لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (4)لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (4)

لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (5)لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (5)

لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (6)لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (6)

لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (7)لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (7)

لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (9)لجنة معاينة مرسي المتحف القومي (9)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن لجنة من المسطحات المائية والحماية المدنية وحماية النيل والري وحي شرق مدينة سوهاج، عاينت، مرسى متحف سوهاج القومي على النيل، للتأكد من استيفاء المرسى للضوابط والشروط اللازمة، في إطار خطة المحافظة لاستكمال الأعمال بالمتحف، تمهيدا لافتتاحه في أقرب وقت.

وأوضح المحافظ أن اللجنة أكدت في تقريرها، أن المرسى صالح للاستخدام من الناحية الإنشائية، مع ضرورة مراعاة توافر الاشتراطات البيئية، من صرف مخلفات الفنادق العائمة على المجاري العمومية بمدينة سوهاج، ومراعاة إجراءات النقل النهري، الخاصة بالوحدات النهرية والفنادق العائمة، وتوفير اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بتأمين المرسى ضد أخطار الحريق .

وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية، بتنفيذ توصيات اللجنة، حتى يكون المرسى جاهزا لاستقبال الفنادق العائمة والأفواج السياحية.

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