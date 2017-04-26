هل يشعل رمضان «جنون الدولار» من جديد؟

التحرير

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سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكى استقرارا فى التعاملات على مدار الأسابيع الماضية، ليسجل متوسط سعر البيع فى البنوك نحو 18.14 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.03 جنيها، وفقا لبيانات البنك المركزى المصري.

وتوقع عدد من الخبراء حدوث ارتفاعا فى أسعار العملة الخضراء، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الكريم، حيث تشير التوقعات اإى تخطيه حاجز الـ19 جنيها خلال مايو المقبل.

وقال أحمد آدم، الخبير المصرفى، إن ارتفاع الدولار مرهون بحدوث ندرة فى المعروض بالسوق، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على الدولار من جانب المستوردين خلال الفترة الحالية استعدادا لتوفير احتياجات الشهر الكريم تنذر بحدوث ارتفاعات فى أسعار العملة الأمريكية مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة أسعار السلع فى الأسواق، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم.

وسجل معدل التضخم ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس، ليصل إلى نحو 32.5%، وهو أعلى معدل تضخم وصلت إليه مصر منذ سنوات طويلة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف ادم فى تصريحات خاصة لـ "التحرير"، أن غالبية المستوردي،ن يتجهون إلى السوق السوداء للحصول على مبالغ الدولار اللازمة لتغطية احتياجاتهم الاستيرادية، خاصة وأن البنوك تقوم بتوفير الدولار لشراء السلع الأساسية فقط، وبالتالى فمن المتوقع عودة نشاط السوق السوداء مرة أخرى، وتخطى سعر الدولار حاجز الـ19 جنيها.

وكانت قد توقعت المؤسسة المالية الإسبانية أن سعر صرف الدولار خلال العام الحالى سيتخطى مستوى 18 جنيها فى السوق المصرى، كما توقع بنك "اتش اس بى سى" استمرار تجاوز سعر الدولار حاجز الـ18 جنيه خلال العام الحالى والمقبل.

وفى مطلع شهر نوفمبر الماضى، قرر البنك المركزى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وانما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال الية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة48%.