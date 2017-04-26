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الجيزة: انقطاع المياه عن عدد من المناطق بعد كسر ماسورة 

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الجيزة: انقطاع المياه عن عدد من المناطق بعد كسر ماسورة  الجيزة: انقطاع المياه عن عدد من المناطق بعد كسر ماسورة 

التحرير

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أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة أنه أثناء أداء القائمين على العمل بشركة المقاولون العرب لأعمال حفر لقواعد وأعمدة محور روض الفرج بكورنيش النيل نطاق حي الوراق، نتج عن ذلك حدوث كسر بماسورة مياه رئيسية 1200مم وتدفق المياه بكميات كبيرة.

وقال المحافظ، اليوم الأربعاء، إنه تم على الفور توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي الوراق للدفع بسيارات لشفط المياه المتدفقة وغلق خط المياه الرئيسي لحين إصلاحه.

وأضاف أن الشركة قامت على الفور بالبدء في إصلاح خط المياه الذي تم كسره وتحديد المدة الزمنية التي تستغرق الإصلاح مع قطع المياه عن العديد من المناطق منها الوراق وإمبابة والعجوزة والمهندسين وأرض اللواء وبولاق الدكرور وأول شارع الملك فيصل ومتفرعاته، لافتًا إلى قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف التواجد المرورى بكورنيش النيل لمنع أي تكدس في حركة السيارات وتيسير الحركة المرورية وجار المتابعة والإفادة أولًا بأول.

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التحرير

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