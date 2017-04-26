صور| ضحية إهمال طبي بمستشفى كفر الشيخ للمحافظ: «اعتبروني زي النسر»

التحرير

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كتب- عمرو الشامي:

طالب أحمد عماد المقيم بقرية أبو طبل بكفر الشيخ المحافظ بالاهتمام به وتشكيل لجنة طبية للكشف عليه والوصول للحقيقة للحصول على حقه، أسوة بما فعله المحافظ مع "النسر" الذي سقط بالخطأ على مبنى ديوان عام كفر الشيخ الإثنين الماضي.

وسرد أحمد قصته لـ "التحرير" قائلًا: "تعرضت لحادث يوم 30 من نوفمبر الماضى وأصبت بكسر في القدم والحوض، وبعد 10 أيام تم إجراء عملية بالحوض بواسطة طبيب يدعى "أ.ع.م" بالمستشفى العام بكفر الشيخ، وفوجئت بعد العملية بأننى لا أشعر برجلى نهائيًا، وعندما أخبرت الطبيب بذلك رد عليَّ قائلًا: دا من أثر من البنج، ومنذ إجرائى للعملية من 4 أشهر وحتى الآن أصبحت عاجزًا تمامًا ولم أعد أرى الطبيب الذي أجرى لى العملية".

ويضيف أحمد: "تم تحويلي لمستشفى المنشاوى بطنطا لمتابعة حالتى بعدما قمت بشكوى المستشفى للنيابة العامة، والكارثة أن الأطباء بمستشفى المنشاوى قالوا لى بالحرف الواحد: "اللى حضر العفريت يصرفه" والطبيب الذي قطع شريان العصب لك بالمستشفى العام بكفر الشيخ هو اللى يصلح الخطأ اللى عمله".

وتابع: "تم تحويلي مرة أخرى لمستشفى كفر الشيخ ومنها لمستشفى "سيد جلال" بالقاهرة، ليؤكدوا جميعهم أن العصب الرئيسى تم قطعه خلال إجراء العملية ولا يوجد علاج للحالة هنا، ليتم تحويلنا للمستشفى العام بكفر الشيخ مرة أخرى".

وأشار أحمد إلى أن مستشفي كفر الشيخ العام يرفض إعطاءه تقريرًا طبيًّا لحالته، وأنه محتجز في المستشفى ولم يصرح له بالخروج دون سبب يذكر، وأنه عند قيامه بالسؤال عن الطبيب الذي قام بإجراء العملية أخبرته إدارة المستشفى بأنها قامت بطرده لأنه يجرى عمليات خطأ وهو في الأصل منتدب، أما الأطباء في المستشفى العام فأخبروه أنه وارد أن يتم قطع عصب خلال العملية ولكن كان لابد من إصلاحه على الفور حتى لا يسبب عجزًا.

وأكد أنه تقدم ببلاغات رسمية للنيابة العامة للتحقيق، وجاء الطب الشرعى وعاين حالته وفى انتظار الإجراءات التي ستسفر عن ذلك.

واختتم أحمد حديثه، بقوله: "أبوس إيديكم رجعونى أمشى على رجلى تانى عشان خاطر ابنى، أنا تعبان والموت أهون من العجز اللى حاسس بيه".

وكان اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ قد أمر بتشكيل لجنة من الطب البيطري برئاسة الدكتور نشأت عبد الباري مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، للكشف عن النسر الذي سقط علي مبني ديوان عام كفر الشيخ، ومعالجته من الجروح التي كانت به وإعداد تقرير بحالته.