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التموين: «كل إصلاح له فاتورة.. وخطة محكمة لرقابة الأسواق»

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التموين: «كل إصلاح له فاتورة.. وخطة محكمة لرقابة الأسواق» التموين: «كل إصلاح له فاتورة.. وخطة محكمة لرقابة الأسواق»

التحرير

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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير ، إن أمام تحدٍ حقيقي ناتج عن الرغبة الكبيرة في الإصلاح الاقتصادي، حتى يرى أحفاد المصريين بلدهم أفضل مما نحن عليه الآن.

أضاف المصيلحي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني في الإسماعيلية: "كل إصلاح له فاتورة، وجميعنا ندفع هذه الفاتورة، وهناك فئات يجب حمايتها، وعلى الأكثر ثراء يدفع أكثر من الأقل".

استكمل المصيلحي: "السكر وصل لـ 22 جنيه، وكنا بنشتريه سرقه من المحلات، وصاحب المحل يقولك شايلك 2 كيلو على جنب، الكلام ده مش هيتكرر تاني والسلع ستتاح في الأسواق بأسعار أقل".

أشار وزير التموين - إلى أن 30 يونيو سيشهد اختلافًا كبيرًا في الأسعار، متابعًا: "هنلاقي حاجات كتير اتغيرت وسيكون هناك رقابة متميزة بقواعد واضحة".

 

 

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التحرير

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