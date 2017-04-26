التموين: «كل إصلاح له فاتورة.. وخطة محكمة لرقابة الأسواق»

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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصر أمام تحدٍ حقيقي ناتج عن الرغبة الكبيرة في الإصلاح الاقتصادي، حتى يرى أحفاد المصريين بلدهم أفضل مما نحن عليه الآن.

أضاف المصيلحي، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني في الإسماعيلية: "كل إصلاح له فاتورة، وجميعنا ندفع هذه الفاتورة، وهناك فئات يجب حمايتها، وعلى الأكثر ثراء يدفع أكثر من الأقل".

استكمل المصيلحي: "السكر وصل لـ 22 جنيه، وكنا بنشتريه سرقه من المحلات، وصاحب المحل يقولك شايلك 2 كيلو على جنب، الكلام ده مش هيتكرر تاني والسلع ستتاح في الأسواق بأسعار أقل".

أشار وزير التموين - إلى أن 30 يونيو سيشهد اختلافًا كبيرًا في الأسعار، متابعًا: "هنلاقي حاجات كتير اتغيرت وسيكون هناك رقابة متميزة بقواعد واضحة".