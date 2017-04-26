«اتحاد المستثمرين» يطالب بخفض نسبة التأمينات على العمال

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طالب اتحاد المستثمرين ، وزارة التضامن الاجتماعى ، بإعادة النظر فى نسبة التأمينات المفروضة على صاحب العمل، والتى تصل إلى 40 % على الأجر الأساسى للعامل، مؤكدين أن هذه النسبة تمثل عبْ جديد على أصحاب المصانع، الذين يواجهون مشاكل عديدة بسبب أزمة فروق العملة قبل وبعد التعويم .

قال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن فرض نسبة تأمينات 40% على العاملين تمثل عبئا كبيرا على أصحاب المصانع، خاصة فى ظل الظروف التى يتحملها المستثتمرون منذ تعويم الجنيه .

وطالب «شعبان» وزارة التضامن الإجتماعى بإعادة النظر فى هذه النسبة وخفضها إلى 20 % خاصة أن صاحب العمل يتحمل 26% من قيمة التأمينات ، بينما لايتحمل العامل سوى 14 % فقط .

ويتضمن قانون التأمينات الجديد رفع أجر الإشتراك التأمينى من 180 جنيه إلى 400 جنيه، مع الإبقاء على نسبة التأمينات الحالية والتى تصل إلى 40% من راتب العامل .

واستنكررئيس الجمعية ، مطالبة الوزارة أصحاب المصانع بسداد مستحقات تأمينية بأثر رجعى منذ 2011 ، تعليق منح تراخيص لسيارات المشروعات الاستثمارية الإ بعد سداد المتأخرات التأمينية.

من جانبه أكد صبحى نصر، رئيس لجنة التأمينات باتحاد المستثمرين، أن أصحاب المصانع يعانون من مشاكل إجرائية، في مقدمتها مطالبتهم بفروق تأمينية بأثر رجعى منذ 2011 بمبالغ تقدر من 20 مليون جنيه إلى 25مليون جنيه مما يشكل ضغوطا مادية لن يتحملها المستثمرين خاصة فى الظروف الاقتصادية الحالية .

وأشار نصر إلى رفض المستثمرين ربط استخراج تراخيص السيارات الخاصة بالمصنع بدفع المستثمرين المتأخرات التأمينية، مؤكدا أن التأمينات هى الجهة الوحيدة التى تشترط سداد مستحقاتها بشيك مقبول الدفع وترفض تقسيط هذه المستحقات.

وأكد محرم هلال النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، أن مشكلة التأمينات مشكلة تشريعية بالمقام الأول، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية تشدد فى فرض 40% على صاحب العمل تدفع كتأمينات على العمال.



