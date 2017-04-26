مشادة بين مرتضى منصور وعلاء عبدالمنعم بسبب ثورة يناير

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شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حالة من الجدل الشديد، بين النائبين علاء عبدالمنعم ومرتضى منصور، بسبب ثورة 25 يناير.

وبدأ الخلاف بين النائبين عقب رفع المستشار بهاء أبو شقة، اجتماع اللجنة، حيث وصف النائب مرتضى منصور ثورة يناير بالفوضى التى أدت إلى انتشار البلطجية واقتحام السجون.

ورد عليه النائب علاء عبدالمنعم: "ينايرثورة غصب عن أي حد".

ومع احتداد الأزمة بين النائبين، تدخل النائب هيثم الحريري لفض الاشتباك بينهما، فطالبه مرتضى منصور بعدم التدخل، قائلا وهو يبتسم: "ابعد أنت يا هيثم".

وحاول علاء عبدالمنعم، استفزاز مرتضى منصور، مؤكدًا "يناير ثورة غصب عن أي واحد شعره أبيض وقاضي جزئي"، وهو الأمر الذي رد عليه مرتضى، قائلا "أنا لا أعترف سوى بثورة سعد زغلول و65 وثورة يونيو، وظل يردد كلمة يناير فوضى حتى خروجه من القاعة".