أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مشادة بين مرتضى منصور وعلاء عبدالمنعم بسبب ثورة يناير

Google+ Print
مشادة بين مرتضى منصور وعلاء عبدالمنعم بسبب ثورة يناير مشادة بين مرتضى منصور وعلاء عبدالمنعم بسبب ثورة يناير

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حالة من الجدل الشديد، بين النائبين علاء عبدالمنعم ومرتضى منصور، بسبب ثورة 25 يناير.

وبدأ الخلاف بين النائبين عقب رفع المستشار بهاء أبو شقة، اجتماع اللجنة، حيث وصف النائب ثورة يناير بالفوضى التى أدت إلى انتشار البلطجية واقتحام السجون.

ورد عليه النائب علاء عبدالمنعم: "ينايرثورة غصب عن أي حد".

ومع احتداد الأزمة بين النائبين، تدخل النائب هيثم الحريري لفض الاشتباك بينهما، فطالبه مرتضى منصور بعدم التدخل، قائلا وهو يبتسم: "ابعد أنت يا هيثم".

وحاول علاء عبدالمنعم، استفزاز مرتضى منصور، مؤكدًا "يناير ثورة غصب عن أي واحد شعره أبيض وقاضي جزئي"، وهو الأمر الذي رد عليه مرتضى، قائلا "أنا لا أعترف سوى بثورة سعد زغلول و65 وثورة يونيو، وظل يردد كلمة يناير فوضى حتى خروجه من القاعة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
''عبدالعال'' لمرتضى منصور: ''ماقدرش أقول عليك رئيس أكبر نادي في مصر علشان الأهلي''

''عبدالعال'' لمرتضى منصور: ''ماقدرش أقول عليك رئيس أكبر نادي في مصر علشان الأهلي''

"عبدالعال" لمرتضى منصور: "ماقدرش أقول عليك رئيس أكبر نادي في مصر علشان الأهلي"

"عبدالعال" لمرتضى منصور: "ماقدرش أقول عليك رئيس أكبر نادي في مصر علشان الأهلي"

مشادة بين مرتضى منصور وعلاء عبدالمنعم بسبب ثورة يناير

مشادة بين مرتضى منصور وعلاء عبدالمنعم بسبب ثورة يناير

فيديو| نائب رئيس النجم الساحلي: «إنجازات مرتضى منصور شرف لكل عربي»

فيديو| نائب رئيس النجم الساحلي: «إنجازات مرتضى منصور شرف لكل عربي»