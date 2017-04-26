أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

استقرار أسعار الدولار فى «المركزى» خلال التعاملات المسائية

Google+ Print
استقرار أسعار الدولار فى «المركزى» خلال التعاملات المسائية استقرار أسعار الدولار فى «المركزى» خلال التعاملات المسائية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقر فى البنك المركزى المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، مسجلا نحو 18.15 جنيها للبيع، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات يوم الاثنين الماضى.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر شراء الدولار ايضا ليسجل نحو 18.03 جنيها.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك "اتش اس بى سى" ليسجل نحو 18.25 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.10 جنيها.

كما ارتفع سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول مسجلا نحو 18.20 جنيها للبيع، و18.10 للشراء، فى مقابل نحو 18.17 و18.07 جنيها على التوالى.

فيما ثبت السعر فى البنوك الحكومية، ليسجل نحو 18.05 جنيها للبيع، فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك ، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.95 جنيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر