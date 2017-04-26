استقرار أسعار الدولار فى «المركزى» خلال التعاملات المسائية

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استقر سعر الدولار فى البنك المركزى المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، مسجلا نحو 18.15 جنيها للبيع، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات يوم الاثنين الماضى.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر شراء الدولار ايضا ليسجل نحو 18.03 جنيها.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك "اتش اس بى سى" ليسجل نحو 18.25 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.10 جنيها.

كما ارتفع سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول مسجلا نحو 18.20 جنيها للبيع، و18.10 للشراء، فى مقابل نحو 18.17 و18.07 جنيها على التوالى.

فيما ثبت السعر فى البنوك الحكومية، ليسجل نحو 18.05 جنيها للبيع، فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.95 جنيها.