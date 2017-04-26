حلمي الشريف: البرلمان سيقر قانون الهيئات القضائية بجلسة اليوم

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قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، إن البرلمان سيقر القانون بشكل نهائي اليوم الأربعاء بالجلسة العامة.

وأكد الشريف على أن القانون مستوفي الشروط والضوابط الدستورية، مشددًا على حسم مصيره بالجلسة العامة اليوم.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة التشريعية.

وشدد الشريف، على أن اللجنة قررت إحالة رد مجلس الدولة إلى الجلسة العامة، ليكون حسم القانون أمام جميع الأعضاء، متوقعًا أن يوافق الأعضاء على القانون خلال جلسة اليوم، ليتم إرساله لرئيس الجمهورية من أجل إقراره.