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"براحة دا راجل كبير".. عادل إمام غاضب في عزاء والدة عمرو وشريف عرفة .. صور

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"براحة دا راجل كبير".. عادل إمام غاضب في عزاء والدة عمرو وشريف عرفة .. صور "براحة دا راجل كبير".. عادل إمام غاضب في عزاء والدة عمرو وشريف عرفة .. صور

تعرض الفنان عادل إمام لموقف محرج عندما وصول عزاء والدة عمرو وشريف عرفة، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
 
وتدافع عدد كبير من المصورين حول الزعيم، وقال أحد الأشخاص: "براحه يا جماعه ده راجل كبير"، فرد إمام عليه غاضبا "مين ده اللي راجل كبير".
 
توافد عدد كبير من الفنانين لحضور عزاء والدة المخرجين عمرو وشريف عرفة المقام في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
 
وشارك في العزاء كل من أحمد حلمي ومني زكي وروبي وليلى علوي بصحبة نجلها خالد، ورجاء الجداوي وصلاح عبد الله والمخرج مجدي الهواري وأحمد عيد وأحمد رزق وزوجته وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والإعلامي عمرو الليثي.
 
وشهد العزاء تأمينا شديدا من قبل أفراد حراسة خاصة، ومنعوا المصورين من دخول القاعة.
براحة دا راجل كبير.. عادل إمام غاضب في عزاء والدة عمرو وشريف عرفة دوت مصر
براحة دا راجل كبير.. عادل إمام غاضب في عزاء والدة عمرو وشريف عرفة دوت مصر
براحة دا راجل كبير.. عادل إمام غاضب في عزاء والدة عمرو وشريف عرفة دوت مصر
 
 

المصدر : دوت

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