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يوروستات: تضاعف عدد الحاصلين على حق اللجوء بالاتحاد الأوروبي عام 2016

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يوروستات: تضاعف عدد الحاصلين على حق اللجوء بالاتحاد الأوروبي عام 2016 يوروستات: تضاعف عدد الحاصلين على حق اللجوء بالاتحاد الأوروبي عام 2016

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مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي

لكسمبورج (أ ش أ)

أعلن مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي منح حق اللجوء في عام 2016 لأكثر من ضعف العدد الذي تم الوصول إليه في عام 2015.

وذكر المكتب - حسبما أوردت (يورو نيوز) الأوروبية - أن عام 2016 شهد منح حق اللجوء لأكثر من 700 ألف شخص وذلك مقارنة بحصول 330 ألف شخص فقط على حق اللجوء داخل دول الاتحاد في العام الذي يسبقه.

ووفق المكتب، منحت ألمانيا وحدها حق اللجوء لقرابة 445 ألف لاجئ العام الماضي ما يمثل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف عن عام 2015، ويليها بفرق كبير كل من السويد وإيطاليا وفرنسا.

وأوضحت معلومات المكتب أن أكثر من نصف من تم منحهم حق اللجوء داخل الاتحاد في عام 2016 جاءوا من سوريا، فيما أتى واحد من كل عشرة أشخاص من العراق أو أفغانستان، مشيرة إلى أن السوريين كانت لديهم الفرصة الأفضل للفوز بحق اللجوء إذ لاقت 98 بالمئة من طلباتهم ردودا إيجابية يليهم الإريتريون وطالبو اللجوء عديمي الجنسية، فيما كان بين الأسوأ حظا المهاجرين من دول البلقان وجنوب آسيا.

وأوضحت الشبكة الأوروبية أن طول إجراءات التعامل مع اللاجئين قد يكون أحد التفسيرات خلف ارتفاع عدد الحاصلين على حق اللجوء ما بين عامي 2015 و 2016 في ظل رصد وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) انخفاضا في عدد اللاجئين والمهاجرين الواصلين للاتحاد في تلك الفترة.

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