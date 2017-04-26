حبس شابين والتحقيق معهما بسبب جرافيتي "هل حضنت ابنتك اليوم"

كتب -صابر المحلاوي:

تحقق نيابة العجوزة، حاليًا مع المصور الصحفي محمود نصر، ورسام الجرافيتي محمد طاهر، غداة القبض عليها لرسمهما جرافيتي "هل حضنت ابنتك اليوم".

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مباحث العجوزة أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية شاهدت شخصين أحدهما يرسم جرافيتي على أحد جدران الشارع، وتبين أنهما مصور صحفي، وشاب آخر أطلق مباردة تدعو للترابط الأسري بعنوان "هل حضنت ابنك اليوم".

وقال مصدر أمني إنه تم ضبط الشابين واقتيادهما إلى قسم العجوزة، وتبين أن صاحب المبادرة مطلوب في 3 أحكام، فحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة، التي تباشر التحقيق معهما بتهمة إتلاف المال العام والكتابة على الجدران بدون ترخيص.

وأقر الشابان أمام النيابة برسم وكتابة الجرافيتي على الحائط كنوع من الدعوة للترابط الاسري، ومازالت التحقيقات مستمرة.