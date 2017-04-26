عبدالوهاب: إجراء العملية رقم 510 لزراعة الكبد بالمنصورة

الدقهلية- رامي القناوي:

أكد الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ الجهاز الهضمي، ورئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، أن برنامج زراعة الكبد بدأ عام 1996 بعملية واحدة أسبوعيا، وتم تطوير البرنامج لزراعة حالتين أسبوعيا، حتى الوصول للعملية رقم 510 داخل الجامعة.

وقال الدكتور محمد عبدالوهاب، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، على هامش وضع حجر أساس إنشاء مبنى زراعة الكبد بجامعة المنصورة، إنه تم عمل تصميمات المبنى الجديد على أحدث تصميمات المراكز الطبية العالمية، ليضم 7 أدوار، تشمل عيادات خارجية وعمليات وعناية مركزة ومكاتب تعليمية وإدارية للأطباء.

ونوه إلى أن المبنى الجديد يقضي على قوائم الانتظار، ويمكّن مركز الجهاز الهضمي من أداء رسالته في علاج مرضى الكبد على أكمل وجه.