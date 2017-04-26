وضع حجر أساس أول مركز لزراعة الكبد بالدقهلية ـ صور

الدقهلية ـ رامي القناوي:

وضع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، حجر أساس مبنى التوسعات الجديدة لمستشفى الجهاز الهضمي، المقام بالجهود الذاتية على مساحه 660 مترا.

يتكون المبنى الجديد من 7 أدوار ويضم عمليات وعناية مركزة ودورا تعليميا، وطوابق لإقامة المرضى بسعة 60 سريرا، بهدف تحسين وتوسيع قاعدة الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى.

وأكد محافظ الدقهلية أن وضع حجر أساس التوسعات الجديدة، يعد نقلة حضارية وإضافه متميزة لمنظومة الخدمات الطبية والصحية بالمنصورة.