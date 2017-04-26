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محافظ القليوبية يوضح تفاصيل الهجوم عليه بمسجد ناصر

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محافظ القليوبية يوضح تفاصيل الهجوم عليه بمسجد ناصر محافظ القليوبية يوضح تفاصيل الهجوم عليه بمسجد ناصر

مصراوي Masrawy

محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

كشف اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، تفاصيل هجوم شخص عليه، أثناء الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بمسجد ناصر في بنها، مساء أول أمس.

وأشار في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أنه فوجئ أثناء وقوفه داخل المسجد، بهرولة شخص نحوه، إلا أن العميد محمد درويش، مدير إدارة مرور القليوبية، بادر باحتضان ذلك الشخص، وإخراجه من المسجد.

وأضاف المحافظ، أنه تبين أن ذلك الشخص، يعمل محاميا، وكان في حالة "سُكر"، ويخضع حاليا للتحقيق بواسطة أجهزة الأمن في المحافظة، مثنيا على شجاعة وسرعة رد فعل العميد محمد درويش، مدير إدارة المرور.

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مصراوي Masrawy

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