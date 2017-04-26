درويش: انتهاء دراسة شركة "ماكينزي" العالمية لمنطقة قناة السويس

الإسماعيلية ـ إنجي هيبة:

قال الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، إن شركة "ماكينزي" العالمية، أنهت الدراسة التنافسية لمنطقة قتاة السويس، وحددت النقاط المؤثرة في تنافسية المنطقة والوضع الحقيقي لها ضمن المناطق الاقتصادية العالمية، ما ترتب عليه اتجاه الهيئة لدراسة سن تشريعات أو إلغاء قوانين أو تعزيز الحوافز، لتضيف للمنطقة ميزة تنافسية جديدة.

وأكد درويش، على هامش إصدار المنطقة لتقريرها السنوي "حصاد 2016"، أن التقرير يعد هو الأول بعد مضي عام من بداية عمل المنطقة، ونشاطها الملموس على المستويين المحلي والدولي، لتحقيق هدفها في تطوير مناطقها وخلق بيئة استثمار جاذبة ومشجعة، انطلاقاً من حق الرأي العام في معرفة ما وصلت إليه المنطقة، والكشف عن ملامح خطة الهيئة ومحاورها الأساسية، وإعمالاً لمبدأ الشفافية.

ووجه درويش الشكر لفريق الهيئة من العاملين والمستشارين على دورهم في خدمة المنطقة، والقيادة السياسية والجهات المعاونة، التي عملت على تذليل العقبات ودعم دور الهيئة.