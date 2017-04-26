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الانتخابات الفرنسية: ساركوزي يدعم ماكرون في السباق إلى الإليزيه

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الانتخابات الفرنسية: ساركوزي يدعم ماكرون في السباق إلى الإليزيه الانتخابات الفرنسية: ساركوزي يدعم ماكرون في السباق إلى الإليزيه

مصراوي Masrawy

إيمانويل ماكرون

باريس (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الأربعاء إنه سوف يصوت لصالح مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية ، لأنه يشعر أن فوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان سوف تكون له تداعيات خطيرة على فرنسا.

وأضاف ساركوزي، الذي ينتمى لتيار الوسط، وترأس فرنسا من 2007 إلى 2012، أن دعمه لماكرون" قرار مسؤولية، ولا يمثل بأي حال دعم لسياساته".

ويعد ساركوزي أحدث مسؤول فرنسي بارز يعرب عن دعمه لماكرون، حيث كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد أعرب عن دعمه لماكرون، 39 عاما، أمس الأول الاثنين.

وكان ماكرون قد فاز في جولة الانتخابات الرئاسية الأولى بنسبة 24%، وحصلت لوبان على 3ر21 % من الأصوات.

ووصف ساركوزي نتائج الجولة الأولى من الانتخابات" بالزلزال السياسي" وقال إنه ليس لديه نية للعودة للسياسة في المستقبل.

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