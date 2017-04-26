أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

روسيا تشجب انضمام الجبل الأسود المتوقع لحلف الناتو

Google+ Print
روسيا تشجب انضمام الجبل الأسود المتوقع لحلف الناتو روسيا تشجب انضمام الجبل الأسود المتوقع لحلف الناتو

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

موسكو (د ب أ)
شجب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الأربعاء انضمام مونتينيجرو (الجبل الأسود) المتوقع إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال شويجو أمام مؤتمر أمني في موسكو: " قدرة بودجوريتشا العسكرية تكاد تكون معدومة."

وأضاف شويجو أن الناتو يرغب في قبول الدولة الصغيرة اليوغسلافية سابقا لتعزيز نفوذ الحلف في منطقة البلقان.

ولطالما انتقدت روسيا توسع الناتو ووصفته كتهديد لأمنها القومي.

وسيصوت برلمان مونتينيجرو بشأن الانضمام إلى الناتو من عدمه يوم الجمعة. ورغم وجود قدر من المعارضة لهذا الإجراء ، من المتوقع أن يحظى التصويت على الانضمام بالموافقة بأغلبية واضحة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج

بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"