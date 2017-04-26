روسيا تشجب انضمام الجبل الأسود المتوقع لحلف الناتو

موسكو (د ب أ)

شجب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الأربعاء انضمام مونتينيجرو (الجبل الأسود) المتوقع إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال شويجو أمام مؤتمر أمني في موسكو: " قدرة بودجوريتشا العسكرية تكاد تكون معدومة."

وأضاف شويجو أن الناتو يرغب في قبول الدولة الصغيرة اليوغسلافية سابقا لتعزيز نفوذ الحلف في منطقة البلقان.

ولطالما انتقدت روسيا توسع الناتو ووصفته كتهديد لأمنها القومي.

وسيصوت برلمان مونتينيجرو بشأن الانضمام إلى الناتو من عدمه يوم الجمعة. ورغم وجود قدر من المعارضة لهذا الإجراء ، من المتوقع أن يحظى التصويت على الانضمام بالموافقة بأغلبية واضحة.