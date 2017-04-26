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البدري لـ«التحرير»: مجموعة الأهلي الأصعب ولن نتنازل عن اللقب

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البدري لـ«التحرير»: مجموعة الأهلي الأصعب ولن نتنازل عن اللقب البدري لـ«التحرير»: مجموعة الأهلي الأصعب ولن نتنازل عن اللقب

التحرير

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وصف حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرعة مجموعة دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا - والتي أوقعت بطل مع كلا من الوداد المغربي والقطن الكاميروني وزاناكو الزامبي، بالأصعب بين كل المجموعات مع مجموعة الترجي التونسي.

قال البدري، لـ«التحرير»، إن المواجهة مع الوداد ستكون قوية للغاية، خاصة أنه وصل إلى دور قبل النهائي فى بطولة الموسم الماضي وقدم عرضًا جيدًا للغاية امام ، مستدركًا: "هذه المواجهة ستأخذ طابع مباريات الشمال الإفريقي".

أضاف البدري: "القطن الكاميروني منافس تاريخي للأهلي في البطولة وصاحب خبرات كبيرة وسيكون متحفز للثأر من الأهلي الذي عاقبه أكثر من مرّة خلال النسخ السابقة، موضحًا أن الأهلي يحتاج إلى إعداد جيد للغاية وتركيز كبير أيضًا بجانب دعم الفريق بصفقات جديدة، خاصة أن الأدوار المقبلة بعد دور الـ16 ستكون أصعب وأقوى.

شدد البدري - على أن صعوبة البطولة الأهلي تكمن في أنه يلعب من أجل الفوز بها وحصد لقبها ونيل كأسها والتأهل إلى كأس العالم للأندية، لذلك فإنه سيكافح ولن يتنازل أبدًا عنها.

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التحرير

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