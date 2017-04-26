هاني زادة: سعيد بوقوع الزمالك مع فرق عربية

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أبدي هاني زادة، عضو مجلس إداراة نادي الزمالك،سعادته بقرعة دوري أبطال إفريقيا - التي أجرت اليوم الإربعاء بمقر الاتحاد الإفريقي في مدينة 6 أكتوبر.

وقال زادة، خلال تصريحات صحفية عقب القرعة: «كويس إن الزمالك مع الأهلي الليبي مبسوط إننا وقعنا مع فرق عربية.. القرعة جاءات متوازنة بلغت مرتضى منصور فورًا بالتليفون، الفرق كلها قوية لأنها وصلت بعد ما كسبت دوري في بلادها».

أضاف زادة: «هنوفر كل الامكانيات للزمالك وهنتواصل مع الأندية اللي معانا في المجموعة علشان ناخد بيانات بعض ونسهل مسالة الحجوزات والفنادق».

الجدير بالذكر أن مجموعة الزمالك في بطولة إفريقيا، تضم اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي وكابس يونايتد الزامبي.