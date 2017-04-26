بسبب «متعب وجمال».. مركز الهجوم صداع في رأس البدري

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تسيطر حالة من الحيرة والقلق على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، بسبب مركز الهجوم، بعدما شهد مركز الهجوم اضطرابات شديدة، بعد إصابة مروان محسن، بقطع في الرباط الصليبى، واستبعاد عماد متعب من حسابات الجهاز الفني، وتذبذب أداء عمرو جمال، واحتمالية التفريط في النيجيري جونيور أجايى، في حالة وصول عرض أروربي قوي للاعب، بات الخيار الأساسي للبدري هو الإيفواري سليماني كوليبالي المنتفض حديثًا، خلال الفترة الماضية.

وباتت الخيارات بالنسبة للجهاز الفني - جبرًا لا اختيارًا- حيث ظهر الغضب الشديد على عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مواجهة القلعة الحمراء أمام الاتحاد، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، بالدوري المصري الممتاز.

وعلمت «التحرير» أن اللاعب سيطر عليه غضب شديد بعد عدم الدفع به خلال مواجهة الاتحاد، في ظل عدم ظهور زميله الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق، بشكل جيد في مباراة الفريق السكندري.

وخلال عمليات الإحماء، تحت قيادة أنيس الشعلالي، المعد البدني للفريق، أبدى «جمال» غضبه الشديد، بعد الدفع بالنيجيري جونيور أجايى، بدلًا من كوليبالي، ولم يتقبل "جمال" الأمر وبقى خلف المرمى بمفرده، تسيطر عليه حالة غضب شديدة، وفور إطلاق صافرة الحكم بنهاية المباراة، توجه اللاعب إلى غرفة الملابس مباشرة، وحاول أنيس الشعلالي تهدئته، إلّا أن محاولته باءت بالفشل.

الجدير بالذكر أن عمرو جمال، مهاجم الأهلي، لم يشارك مع الفريق منذ مباراة الداخلية، في ظل تألق سليمانى كوليبالى، بعد مباراتى الداخلية وبتروجت وأخيرًا مشاركته أمام الاتحاد، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد، فى إطار الجولة الـ24، بالدوري العام.

وواجه عمرو جمال، سوء حظ غير طبيعي بمران يوم الخميس، بملعب مختار التتش، بعدما ارتطمت كرتان سددهما بالقائم، إحداها من تسديدة وأخرى من رأسية، إلّا أنه أحرز هدفًا وحيدًا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بينما أهدر اللاعب ركلة ترجيح، على هامش مران الفريق.

وحاول حسام البدري، المدير الفني للأهلي، احتواء غضب اللاعب، وأوضح له وجهة نظره الفنية، ناصحًا إياه بأن يركز في التدريبات وعدم تشتيت ذهنه، بعد العودة إلى حالته الفنية الجيدة والعودة للتهديف.

وانضم عمرو جمال، بصورة طبيعية إلى قائمة الفريق والتي أُعلنت قبل السفر إلى محافظة أسوان.

وشارك عمرو جمال في مباراة أسوان، والتي انتهت بفوز الأحمر، بهدفين دون رد، حيث حل بديلا لكوليبالى، فى الدقيقة 82، من عمر المباراة.

وتسيطر حالة من الغضب على حسام البدري، المدير الفني للأهلي، من تصرفات عماد متعب، مهاجم الأهلي، بعد تصريحات الأخير، خلال الفترة الماضية والتي أكد فيها إعادة التفكير في بقائه بالقلعة الحمراء، رغم تجديده لمدة سنة، ولم يتوقف الأمرعند هذا الحد؛ بل أكد مصدر مسؤول بالجهاز الفني للأهلي، أن عماد متعب بدأ في ممارسة التدريبات كنوع من - تقضية واجب - على حد قوله، وغيابه عن مران المستبعدين من مباراة الاتحاد السكندرى، أشعل نار البدري.

وأكد المصدر، أن الجهاز الفني قرر توقيع عقوبة قدرها 10 آلاف جنيه على متعب، بسبب تغيبه عن مران الفريق الجماعى صباح يوم الجمعة الماضي، حيث أكد سيد عبدالحفيظ، أن اللاعب تحصل على إجازة لمدة 48 ساعة، بسبب حقنة فى الركبة وغاب عن المران عقب ذلك، وأكد البدري، أنه يغيب بسبب إصابته في الركبة.

واستبعد حسام البدري "متعب| من قائمة مباراة طنطا ليكون ذلك الاستبعاد هو الخامس على التوالي.