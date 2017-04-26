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الأهلي يصطدم بالوداد.. والزمالك مع اتحاد العاصمة بدوري الأبطال

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الأهلي يصطدم بالوداد.. والزمالك مع اتحاد العاصمة بدوري الأبطال الأهلي يصطدم بالوداد.. والزمالك مع اتحاد العاصمة بدوري الأبطال

التحرير

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أقام الاتحاد الأفريقي للكرة القدم «الكاف»  قرعة دور الـ16 (المجموعات) لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم،اليوم الإربعاء،فى مقر الكاف بمدينة 6 أكتوبر.

وتم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة لهذا الدور إلى 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، حيث يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني في كل منها لدور الثمانية الذي سيجرى بنظام خروج المهزوم بعد مباراتي ذهاب وإياب، ويستمر هذا النظام، حتى الدور النهائي في كلتا البطولتين.
 

وجاءات القرعة كالتالي:

المجموعة الأولي: النجم الساحلي- الهلال السوداني - المريخ السوداني - فيروفيارو الموزمبيقي.

المجموعة الثانية:  - اتحاد العاصمة الجزائري- أهلي طرابلس الليبي - كابس يونايتد الزيمبابوي.

المجموعة الثالثة:صن داونز الجنوب افريقي - الترجي التونسي - فيتا كلوب الكونغولي - سان جورج الأثيوبي.

المجموعة الرابعة:الأهلي - الوداد المغربي - القطن الكاميروني - زاناكو الزامبي

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