الشرطة البريطانية تداهم مقرات أندية نيوكاسل ووست هام

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داهمت الشرطة البريطانية مكاتب ناديي نيكوكاسل ووست هام، اليوم الأربعاء، كجزء من الحملة التي دشنها مكتب إتش أر، جهة غير وزارية تابعة للحكومة البريطانية مختصة في الأمور الضريبية، للتحقيق في شبهة التهرب الضريبي في كرة القدم.

أضافت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن مدير نيوكاسل لي تشارنلي اعتقل على هامش تلك التحقيقات، وذلك بعد يومين فقط من ضمان النادي عودته من جديد إلى البريميرليج، مؤكدة أن ملعب تدريبات نيوكاسل "دارسلي بارك" المتواجد في ضاحية بينتون تم مداهمته أيضا من قبل مسؤولو الضرائب الأمر الذي تسبب في حال من الصدمة للاعبين.

وأصدرت مصلحة الضرائب البريطانية، بيانًا رسميًا، أوضحت فيه أن مكتب إتش أر أعتقل العديد من الأشخاص العاملين في مجال صناعة كرة القدم تحت شبهات متعلقة بالتهرب الضريبي والإحتيال على شركات التأمين الوطنية.

من جانبه، رفض نادي وست هام التعليق على مداهمة 50 شخص من مكتب إتش أر لملعب لندن ومصادرة العديد من الوثاقئق والسجلات، إلّا أن النادي اللندني أكد في بيان رسمي تعاونه مع مكتب إتش أر في تحقيقاته.

ويعرف عن مكت إتش أر إجراءه العديد من التحقيقات واسعة النطاق في الأمور الضريبية المتعلقة أندية كرة القدم، والضرائب التي تدفع على الصفقات التي تبرم بالملايين وحقوق الصور، وذلك في وسط التوجه العام بمحاولة التلاعب والتهرب من دفع الضرائب.

وفي الوقت الذي لم تحدد فيه إتش أر الهدف الخاص من تلك التحقيقات بإستثناء التحقيق في التهرب الضريبي وشركات التأمين الوطنية، إلا أن المكتب أكد أيضا مشاركة السلطات الضريبية في فرنسا حيث تمت هناك العديد من عمليات الإعتقالات والتحقيقات وذلط في ظل كثرة الإنتقالات بين الأندية الفرنسية والإنجليزية في عهد البريميرليج، وخاصة نيوكاسل الذي تعاقد مع الكثير من اللاعبين من الأندية الفرنسية.

وأوضح مكتب إتش أر - في بيانه - أن نحو 180 مسوؤل تحركوا في بريطانيا وفرنسا اليوم، حيث داهموا عدد من المكاتب في شمال شرق وجنوب شرق إنجلترا وأعتقلوا الكثير من المسؤولين وصادروا مجموعة من الوثائق والسجلات المادية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

أضاف المكتب، أن الهدف واضح من تلك تلك التحقيقات وهو إرسال رسالة للجميع أنه أي كان شخصك، إذا ارتكبت أي شكل من أشكال التهرب الضريبي فعليك تحمل العواقب، ولم يكشف المكتب عن أي تفاصيل حتى تلك اللحظة.