محافظ البحيرة تحيل المسؤولين بجراج غرب الدلتا للنيابة - صور

البحيرة – أحمد نصرة:

قررت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، تحويل جميع المسؤولين بجراج أتوبيس غرب الدلتا بشارع النصر بدمنهور إلى النيابة العامة، لتحديد المسؤولية عن الحريق الذي نشب به.

جاء ذلك خلال تفقدها للآثار الناجمة عن الحريق، الذي شهده الجراج في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن احتراق أتوبيسين و4 سيارات ملاكي وسيارة نصف نقل، كانت متواجدة بالجراج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى عشرات الأتوبيسات المتوقفة بالجراج، بعد الدفع بخمس سيارات إطفاء.