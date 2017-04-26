محافظ القليوبية: أكشاك تجميع لحل مشكلة القمامة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

قال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إن هناك طرحا لحل مشكلة القمامة على مستوى المحافظة، بعمل أكشاك تجميع بكل القرى والمدن، من خلال الهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف خلال اجتماعه بالمجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، أن المشروع يتم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والوحدات المحلية، لتحديد الجمعيات الأهلية التي يتم البدء من خلالها، وتخصيص أراضي لتلك الأغراض، معقبا بأن "المحافظة يوجد بها ٢٥٠٠ جمعية أهلية، والمكاسب ستصل إلى ١٠٠٪".