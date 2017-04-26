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إعمار 140 منزلا ببني سويف تحت رعاية الرئيس ـ صور

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مصراوي Masrawy

إعمار 140 منزلا ببني سويف (1)إعمار 140 منزلا ببني سويف (1)

إعمار 140 منزلا ببني سويف (2)إعمار 140 منزلا ببني سويف (2)

إعمار 140 منزلا ببني سويف (3)إعمار 140 منزلا ببني سويف (3)

إعمار 140 منزلا ببني سويف (4)إعمار 140 منزلا ببني سويف (4)

إعمار 140 منزلا ببني سويف (5)إعمار 140 منزلا ببني سويف (5)

إعمار 140 منزلا ببني سويف (6)إعمار 140 منزلا ببني سويف (6)

إعمار 140 منزلا ببني سويف (7)إعمار 140 منزلا ببني سويف (7)

إعمار 140 منزلا ببني سويف (8)إعمار 140 منزلا ببني سويف (8)

إعمار 140 منزلا ببني سويف (9)إعمار 140 منزلا ببني سويف (9)

إعمار 140 منزلا ببني سويف (10)إعمار 140 منزلا ببني سويف (10)

إعمار 140 منزلا ببني سويف (11)إعمار 140 منزلا ببني سويف (11)

إعمار 140 منزلا ببني سويف (13)إعمار 140 منزلا ببني سويف (13)

إعمار 140 منزلا ببني سويف (12)إعمار 140 منزلا ببني سويف (12)

إعمار 140 منزلا ببني سويف (14)إعمار 140 منزلا ببني سويف (14)

إعمار 140 منزلا ببني سويف (15)إعمار 140 منزلا ببني سويف (15)

بني سويف ــ أحمد كامل:

افتتح المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، مشروع تطوير وإعادة إعمار 140 منزلاً بمراكز سمسطا والواسطى والفشن.

تضمن الافتتاح 100 منزل بقريتي الجزيرة بالواسطى وشنرا بالفشن، نفذتها جمعية الأورمان بالتعاون مع صندوق "تحيا "، ضمن المرحلة السادسة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح ، لتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، بجانب افتتاح 40 منزلا بقرية الصعايدة بمركزسمسطا، نفذتها الأورمان ومؤسسة "وصلة خير".

وسلم المحافظ، مفاتيح المنازل بعزبة الصعايدة لمستحقيها، بالإضافة إلى تسليم 12 قرضا حسنا لأصحاب المشروعات الصغيرة، بواقع 7 آلاف جنيه لكل مشروع، و6 مساعدات زواج للفتيات اليتيمات.

وتفقد حبيب أعمال التطوير، من حيث تعريش الأسقف، وتركيب الأبواب والشبابيك والوصلات الداخلية لمرافق المياه والكهرباء، ومحارة المنزل من الداخل والخارج، ودهانات وتراكيب سيراميك.

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