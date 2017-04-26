مصادر بمطار القاهرة تنفي ترحيل دبلوماسية فرنسية

كتب- طه عبيد:

نفت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، ما نشر ببعض المواقع الإخبارية، الأربعاء، حول ترحيل دبلوماسية فرنسية تعمل بالسفارة الفرنسية في الجزائر، وذلك بعد منعها من الدخول البلاد لوصولها من باريس بجواز مهمة "خاص" بدون تأشيرة دخول.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، أن الراكبة ليست دبلوماسية فرنسية، ولكنها تعمل "معلمة"، وصلت مطار القاهرة على متن الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، وتحمل جواز سفر مهمة "خاص" بدون تأشيرة دخول مسبقة.

وأردفت المصادر، أن زيارة المعلمة تهدف إلى عمل لقاءات مع المدارس الفرنسية بالقاهرة.

وأوضحت مصادر مطار القاهرة، أن رجال الجوازات أبلغوا الراكبة بعدم إمكانية السماح لها بالدخول إلى البلاد، وهو الأمر الذي يطبق على جميع الركاب الدبلوماسيين أو الحاملين لجوازات مهمة "خاص" القادمين من الخارج بدون تأشيرة دخول مسبقة تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل.