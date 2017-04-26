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"حقوق الإنسان بالبرلمان" توافق على قانون الهيئات القضائية

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"حقوق الإنسان بالبرلمان" توافق على قانون الهيئات القضائية "حقوق الإنسان بالبرلمان" توافق على قانون الهيئات القضائية

مصراوي Masrawy

النائب علاء عابد

كتب - أحمد علي:

أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، موافقتها على مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والمتوقع مناقشته في الجلسة العامة خلال ساعات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقريرها بشأن الزيارة التي نظمتها اللجنة إلى محافظة الشرقية.

في سياق متصل، شنت اللجنة هجومًا على منظمة هيومان رايتس ووتش، بعد بيانها الأخير عن الأوضاع في ، ووجه رئيس اللجنة انتقادات حادة للمنظمة بقوله: "آن الآوان للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، أن يتصدوا لعدم مهنية منظمة هيومن رايتس ووتش التي تجاوزت دورها كمنظمة حقوقية"، مقترحاً إرسال خطاب للبرلمان الألماني يدين تقرير هيومان رايتس.​

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