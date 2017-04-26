السيسي يوصي "مميش" بالانتهاء من 100 مركب لشباب الصيادين يونيو 2018

كتبت- مروة شوقي:



أعلن الفريق مهاب مميش - رئيس هيئة قناة السويس، سعي الهيئة لتجهيز 100 مركب صيد وتوفيرها لشباب الصيادين، ردًا على سؤال الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ما تم الوصول إليه في مشروع أسطول الصيد.



جاء ذلك خلال جلسة "آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس"، في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني الثالث، والمنعقد بفندق ميركيو، بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قيادات الدولة.



وعاود الرئيس توجيه سؤاله لمميش، عن قدرة الهيئة في الانتهاء من الـ100 مركب في 30 يونيو 2018، قبل أن يضحك مميش مجيبًا: "إن شاء الله ننتهي من 50 مركب"، ليضحك الرئيس متابعًا:" لا الـ100"، فأجابه مميش مبديًا عزمه على الانتهاء من 60 مركب بنهاية الفترة التي حددها الرئيس.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.