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بدء جلسة مواجهة ارتفاع الأسعار بمؤتمر الشباب بحضور السيسي

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بدء جلسة مواجهة ارتفاع الأسعار بمؤتمر الشباب بحضور السيسي بدء جلسة مواجهة ارتفاع الأسعار بمؤتمر الشباب بحضور السيسي

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح بمؤتمر الشباب

كتبت- ياسمين محمد:

بدأت قبل قليل، جلسة "مواجهة ارتفاع الأسعار"، ضمن جلسات ثاني أيام المؤتمر الدوري الثالث للشباب، المنعقد حاليًا بمدينة الإسماعيلية.

يحضر الجلسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتحدث بالجلسة: المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الدكتور على مصيلحي وزير ، ونائب وزير الزراعة.

ومن المقرر فتح النقاش أمام الشباب عقب انتهاء الوزراء من تعليقاتهم على موضوع الجلسة.

وافتتح الرئيس السيسي أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، وقيادات الدولة.

واستهل الرئيس أعمل المؤتمر بتوجيه التحية لشهداء الوطن، كما تطرق إلى المؤتمرات الشبابية السابقة في شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وما أسفرت عنه من خطوات وتوصيات وقرارات.​

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