ضبط 31 ألف هارب من تنفيذ 263 ألف حكمًا قضائيًا في حملة لتنفيذ الأحكام

كتب - علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء مجدي عبد الباري، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال أسبوع– عن ضبط 31 ألفا و26 هاربا من تنفيذ 263 ألفا و18 حكما قضائيا، شملوا ألفا و631 حكم جنايات، و121 ألفا و215 حكم حبس، و112 ألفا و361 حكم غرامات و27 ألفا و811 حكم مخالفات.

وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الصادر بحقهم الأحكام، وإخطار النيابات المختصة لتولي التحقيق، وجاري تكثيف الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.