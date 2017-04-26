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محافظ القليوبية ينتقد مديرية الإسكان وشركتي الكهرباء والمياه

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محافظ القليوبية ينتقد مديرية الإسكان وشركتي الكهرباء والمياه محافظ القليوبية ينتقد مديرية الإسكان وشركتي الكهرباء والمياه

مصراوي Masrawy

محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

انتقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، مسؤولي مديرية الإسكان بالمحافظة، وشركتى مياه الشرب والكهرباء، بسبب تأخر تسليم 6 آلاف وحدة سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي على مستوى المحافظة، لتأخر تركيب عدادات المياه والكهرباء لها.

جاء انتقاد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، حيث أكد أنه وجه تلك الملحوظات لوكيل مديرية الإسكان، خلال اجتماع منذ أكثر من ٢٠ يوما، دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي حتى الآن، معلقا: "رجعنا للمربع صفر، إحنا نروح نروّح أحسن".

يذكر أن القليوبية تضم 6 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للإيجار لمحدودي الدخل، تم الانتهاء من ٧٥٠ وحدة فقط منها.

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