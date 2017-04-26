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محافظ المنيا يتفقد مجمع "مصر الخير" للمنسوجات ـ صور

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا يتفقد مجمع الخير (1)محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (1)

محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (2)محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (2)

محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (3)محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (3)

محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (4)محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (4)

محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (5)محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (5)

محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (6)محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (6)

محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (7)محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (7)

محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (8)محافظ المنيا يتفقد مجمع مصر الخير (8)

المنيا - ريمون الراوي:

تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم، مجمع "مصر الخير" للمنسوجات، الذي تنفذه جمعية "مصر الخير" بالمنطقة الصناعية شرق النيل على مساحة حوالي 50 ألف متر، بتكلفة تصل إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه، وذلك في إطار توفير فرص عمل للشباب، ودعم حركة التصدير إلى الخارج.

رافق المحافظ خلال جولته داخل مجمع المصانع، أحمد صلاح، مدير مؤسسة "مصر الخير" بالمنيا، واللواء مجدي عبدالحميد، المشرف العام على المنطقة الصناعية، ومحمود سعد، مدير عام المنطقة الصناعية.

أشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة، وتوفير فرص عمل للشباب، علاوة على دورها في تقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظة.

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