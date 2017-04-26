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رئيس الوزراء: كل جنيه زيادة في بطاقة التموين بيغرمنا 800 مليون جنيه

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رئيس الوزراء: كل جنيه زيادة في بطاقة التموين بيغرمنا 800 مليون جنيه رئيس الوزراء: كل جنيه زيادة في بطاقة التموين بيغرمنا 800 مليون جنيه

التحرير

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قال المهندس شريف إسماعيل، إن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، هو تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن تستورد نسبة كبيرة من السلع الغذائية، ومنها القمح والزيت والسكر.

وأضاف إسماعيل، خلال كلمته بمؤتمر الشباب الوطني، بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن الزيادة الكثيفة في أعداد السكان، وزيادة الطلب المستمر على توافر الغذاء تسبب أيضا في ارتفاع الأسعار.

وتابع: "خفض سلعة يمكن أن يساهم في خفض سلعة أخرى، ونحاول عمل ذلك في الأسماك، موضحًا أن كل جنيه يتم زيادته في البطاقة التموينية يكلف الدولة 800 مليون جنيه في السنة".

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم زيادة منافذ ، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح لتنسيق الجهود فيما يمكن تصديره للخارج من سلع وتوفير السلع الناقصة بالداخل.

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التحرير

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