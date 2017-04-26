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صور| ضبط سيارة بداخلها 268 طلقة نارية بحوزة 5 أشخاص في المنيا

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صور| ضبط سيارة بداخلها 268 طلقة نارية بحوزة 5 أشخاص في المنيا صور| ضبط سيارة بداخلها 268 طلقة نارية بحوزة 5 أشخاص في المنيا

التحرير

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ألقى ضباط مباحث المنيا القبض على 5 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة ملاكى وبحوزتهم 268 طلقة نارية بدون ترخيص فى طريقهم من القوصية إلى محافظة الإسكندرية، لمساندة أحد الأشخاص فى خلافه مع آخرين حول ملكية مزرعة موالح.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، بتمكن أحد الضباط المعينين بالطرق الفرعية دائرة مركز دير مواس من ضبط سيارة ملاكى يستقلها 5 أشخاص، حيث ضُبط داخل السيارة حقيبة سفر جلدية بداخلها 8 خزن ممتلئة بالذخيرة بإجمالى 240 طلقة عيار 62/7 × 39، وكذا 28 طلقة ألمانى وثلاث حقائب جلدية ومبلغ مالى 1600 جنيه و6 هواتف محمولة.

وبسؤال المتهمين أقروا بحيازة المضبوطات وأنهم كانوا فى طريقهم من القوصية إلى قرية الحرية التابعة لمركز العامرية بالإسكندرية، لمساندة المدعو "محمد م. س"  ابن عم أحدهم وصاحب مزرعة موالح فى خلاف له مع آخرين حول ملكية تلك المزرعة.

 بالكشف عن الأشخاص مستقلي السيارة تبين أنه سبق اتهامهم فى عدة قضايا، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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التحرير

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