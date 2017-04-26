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«الأمن القومي» بالبرلمان تؤجل مناقشة مقترح «العليمي» لتعديل قانون المرور

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«الأمن القومي» بالبرلمان تؤجل مناقشة مقترح «العليمي» لتعديل قانون المرور «الأمن القومي» بالبرلمان تؤجل مناقشة مقترح «العليمي» لتعديل قانون المرور

التحرير

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أرجأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأكد كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الاجتماع المشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، أن اللجنة تنتظر لحين صدور قانون المرور الجديد.

فيما بدأت اللجنة في مناقشة اقتراح بقانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعقدت اجتماعا مشتركا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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التحرير

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