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بدء إنشاء أكبر مزرعة سمكية بطور سيناء على مساحة ١٠٠ فدان

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بدء إنشاء أكبر مزرعة سمكية بطور سيناء على مساحة ١٠٠ فدان بدء إنشاء أكبر مزرعة سمكية بطور سيناء على مساحة ١٠٠ فدان

التحرير

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قال المهندس محمد حسني السقا رئيس جهاز تعمير سيناء إنه بدأ العمل في إنشاء أكبر مزرعة سمكية بمدينة طور سيناء على مساحة ١٠٠فدان، بطاقة إنتاجية ٦٠٠ طن سنويًّا من أنواع البلطي والبورى.

 وأضاف السقا - عبر تصريحات صحفية له - اليوم الأربعاء أن المشروع يشمل ثلاجة حفظ أسماك ومزارع نخيل وأشجار فاكهة وصوب زراعية، مشيرًا إلى أنه جار الإعداد لافتتاح ثلاث تجمعات زراعية بمدينتي أبو رديس وسانت كاترين لتكتمل منظومة التجمعات الزراعية وتصل إلى ١٢ تجمعًا زراعيًّا.


 وأوضح أنه بدأت عمليات الحصاد لإنتاج المزارع من الخضراوات بأنواعها، واستطاعت هذه المزارع مواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار واستغلال المواطنين من خلال بيع المنتجات الزراعية عبر المنافذ الخاصة بجهاز التعمير ومجالس المدن.

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التحرير

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