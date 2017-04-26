«القوى العاملة بالبرلمان» ترفض مقترح تعديل قانون الخدمة المدنية

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رفض جميع نواب لجنة القوي العاملة، مقترحًا تقدم به عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عبدالمنعم العليمي، لتعديل قانون الخدمة المدنية، بما يضمن خروج موظف القطاع العام مبكرًا علي المعاش، عن سن الخمسين، مقابل أن يتم ضمان دخول أحد أبناءه أو أقرباءه من الدرجة الأولي.

واعترض ممثل الحكومة عن وزارة المالية أحمد سيد حسن، وقال إن المقترح يعتبر "توريثًا" وسيؤدي لظلم الكثيرين والقضاء على فرص تشغيل العديد من الشباب، مشيرًا إلى أن ثقافة الخروج من المعاش لم يتم هضمها جيدا في مجتمعاتنا، كما أن المقترح يشوبه عدم الدستورية.

ووصف النائب صلاح عيسي، اقتراحات العليمي بالوجيهه، ولكنه يطالب بحضور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويكشف عن نسبة الموظفين بالدولة، ليتبدي لنا أن هناك 80% من قوة الموظفين ليس لهم عملا، وأن الجهاز الإداري للدولة قد يتم تسييره بـ20% فقط من الموظفين، مشيرًا إلى أننا لسنا في حاجة إلي تعيين المزيد منهم.

فيما أكد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أن هذا التعديل فيه تمييز ومخالفة للدستور، ويعد نوع من التوريث للوظيفة، مستطردا: "التوريث الذي حاربه الشعب في 25 يناير كيف نقننه الآن في الوظيفة العامة.. هذا مرفوض".

وتابع: "بعض الجهات الحكومية فيها كثافة عددية وتكدس كبير وبعض المكاتب يكون فيها 20 موظفًا وهي لا تحتاج سوي موظف واحد، ولن نجامل ونحن لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة وتضخم وظروف اقتصادية صعبة، والأولي أن نهتم بالعمالة والقطاع الخاص، العالم يتطور ونحن نرجع للوراء وعايزين تكدس للموظفين..البلد دي مش بتاعة الموظفين".

فيما قال النائب عبدالرازق زنط أمين لجنة القوي العاملة، إن العليمي يقصد بمقترحه نوع من تكريم الخارجين للمعاش المبكر وتشجيعهم على الإقدام علي هذه الخطوة، ولكنه يعارض المقترح، مضيفًا أنه يزيد من تكتلات الموظفين في الدولة، وأن هناك طرق أخري لحث الموظفين للخروج مبكرًا، كالتعويض المادي للخروج، وزيادة درجة ما قبل خروجه، وزيادة التأمينات، وليس بتعيين الأبناء والأقارب.

وأتاحت اللجنة للعليمي فرصة الرد، وقال إن التعيين ليس توريثًا، فما يقترحه أن يتم توزيع راتب الموظف من يخرج للمعاش علي فرصتين عمل أحدهم لأقاربه، وأن المقترح سيحارب البطالة في المجتمع وجيوش الشباب الجالسين في منازلهم.

وحول مسألة التمييز استعان العليمي بعدة نصوص دستورية وتشريعية وقانونية، وقال إن هناك عدة أحكام قضائية في هذا الصدد لا تعتبر المقترح تمييزًا أو يناقض تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن عنصر الكفاءة سيطبق على الجميع ولن يستثنى منه أبناء العاملين، وأنه من 30 عامًا يسمع عن تكدس بالجهاز الإداري، رغم خروج الموظفين للمعاش من عقود، وإنما الصحيح أن هناك عجزًا في الجهاز الإداري.

لتجري اللجنة في النهاية تصويت على المقترح برفع الأيدي، ليرفضه عموم النواب، ويغادر بعدها النائب عبدالمنعم العليمي متوجها إلي لجنته "التشريعية والدستورية".