بدأت تحت خط الفقر وفشل حبها لممثل هندي.. 20 معلومة عن «فيفي عبده»

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الفنانة فيفي عبده واحدة من أبرز الرقاصات اللاتي جمعن موهبة الرقص مع التمثيل بالساحة الفنية، تحتفل اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الـ 64، ويرصد موقع "التحرير-لايف" بالتقرير التالي أهم المعلومات عن حياتها الفنية والشخصية.

1- اسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح، ولدت يوم 26 أبريل عام 1953، بمحافظة المنوفية، وتنتمي لأسرة بسيطة.

2- بدأت فيفي حياتها ومشوارها من تحت خط الفقر، وعاشت طفولتها ومعظم أيام شبابها في منطقة "إمبابة".

3- والدها كان يعمل "صول" في إدارة مرور القاهرة وتزوج على والدتها، ولها 6 أخوة من والدتها و6 آخرين من أبيها.

4- كانت تحب الرقص الشرقي منذ صغرها، وكان لديها جارة تعمل راقصة في فرقة فنون شعبية أقنعتها بالهروب من بيت والدها للعمل في مجال عرض الأزياء بالبداية عندما كانت تبلغ فيفي 12 عاما فقط.

5- هربت بالفعل من منزل أهلها ووجدت أن مهنة عروض الأزياء مكلفة وتحتاج الكثير من النقود للإنفاق على الملابس والاكسسوارات، فقررت أن تلجأ إلى خالها الذي آمن بموهبتها في الرقص الشرقي رغم معارضة والدها، والذي اقتنع فيما بعد وشجعها على ذلك.

6- بدأت كراقصة في فرقة "عاكف" ثم ظهرت بأدوار راقصة في عدة أفلام سينمائية، وبدأت تبدع في موضة الرقص بــ"الجلابية البيضاء".

7- رشحتها المخرجة إيناس الدغيدي في بطولة فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" مع الفنان أحمد زكي، وأثبتت موهبتها في التمثيل مثلما ثبتت أقدامها في الرقص الشرقي.

8-أول ظهور لها بالأعمال الدرامية كان مسلسل "مازال النيل يجري" مع المخرج محمد فاضل، وبدأ يُعرض عليها العديد من العروض السينمائية والتليفزيونية.

9- قدمت 27 فيلماً سينمائياً منهم "القاتلة"، الصاغة" مع لاعب كرة القدم جمال عبد الحميد، و"ليلة القتل"، "الغجر"، "نور العيون"، "الثعالب"، "إمرأة و5 رجال"، و"الفرقة 12".

10- حققت فيفي نجاحاً كبيراً على المسرح وأولى مسرحياتها كانت "شباب امرأة"، التي قامت فيها بدور "شفاعات"، الذي سبق أن جسدته الفنانة تحية كاريوكا.

وأشهر المسرحيات التي قامت ببطولتها "حزمني يا" مع الفنانين: حسن حسني، شريف منير، محمد هنيدي والمطرب مدحت صالح، حتى لقبت بـ "البهادورة".

11- تزوجت فيفي مرتين، كان زواجها الأول في عمر الـ 14 عاما من رجل الأعمال السعودي مجاهد العتيبي، وزيجتها الثانية من رجل الأعمال الفلسطيني محمد الدراوي.

12- صرحت فيفي عن حبها القديم لشخص هندي، ورغبته في الزواج منها التي لم تكتمل، حيث تعرفت عليه أثناء وجودها في "نيودلهي"، لتشارك في فيلم هندي بعنوان "الفضة والذهب"، وكان ممثل هندي له شهرة كبيرة أعجب بها سريعاً ودعاها لزيارة منزله ليتضح لها أنه ملياردير وله قصر فخم، وأسطول سيارات وخدم، فصدمت وتقمصت دور أنها أغنى منه، وبعد عودتها تلقت منه إتصالاً يخبرها بزيارته للقاهرة، كي يلتقي بأسرتها ويطلب يدها للزواج، وعلى الفور استأجرت فيفي فيلا بحي المهندسين لمدة أسبوع وسيارة مرسيدس وكشف الهندي أنها تمثيلية لأن الفيلا مهجورة، واصطحبته لشقتها بالعجوزة والتقى بأسرتها وتم الاتفاق على أمور الزواج، وبعد مدة قصيرة توفى والدها، وارتبطت فيفي بالإنفاق على أسرتها ورفضت أن تسافر الهند وتتركهم، واعتذرت له عن عدم قبولها الزواج وبعد أعوام أصيب الممثل الهندي بتشوه في وجهه بسبب انفجار إحدى لمبات الإضاءة بموقع التصوير، واتصلت بالمشفى في الهند التي تعالجه وتمنت له الشفاء وأخبرته أنها أصبحت نجمة مشهورة.

13- كانت مدعوة للرقص في فرح ابن شقيقة سيد مرعي، ودعاها أحد الأشخاص لمقابلة الرئيس الراحل أنور السادات وزوجته جيهان السادات، وعندما قالت جيهان: "ميت أبو كوم فيها بنات حلوة ازاي؟"، فسأل الرئيس فيفي عبده: "انت بلدك إيه"، فأجابت: "من بلدك يا ريس"، وهي نفس البلد التي كانت تتحدث عنها جيهان، فوجه لها الشكر وانصرفت.

14- تسببت فيفي في إبعاد الفنان سمير صبري عن التليفزيون لفترة طويلة، حيث استضافها سمير صبري بعد مقابلتها لللرئيس السادات، ببرنامجه "النادي الدولي" وبعد انتهاء الحوار، تم إيقاف البرنامج لاعتبارها تخطت الخطوط الحمراء، وكان ذلك سبب شهرتها وإبعاد سمير عن التليفزيون لسنوات طويلة.

15- بالرغم من أمية فيفي وعدم إجادتها الكتابة والقراءة، استطاعت أن تربي بناتها حتى حصلوا على أعلى الشهادات الدراسية وزوجت ابنتها الأخرى هنادي وأنجبت حفيدتها "شهد".

16- بعد وفاة الراقصة تحية كاريوكا، تركت الفتاة التي كانت تكفلها "عطية الله" وحيدة، لتتبناها فيفي ورفضت ظهورها للأضواء.

17- عبرت فيفي عن أمنيتها في تمثيل الفنانة شيريهان قصة حياتها، أو ابنتها عزة، لأنها تعتبر أنها تشبهها تماماً.

18- رقصت في حفل بفندق "مينا هاوس أمام رئيس وزراء اسرائيل الأسبق مناحم بيجن، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي ديان.

وقالت "وأنا بارقص لقيت اترمى عليا العلم الإسرائيلي، حطيت العلم الإسرائيلي تحت رجليا... وسيبتهم ومشيت"، وفقاً لتصريحها عبر لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج العاشرة مساءً.

19- لقبها زملائها وزميلاتها بالوسط الفتي أنها امرأة بـ100 راجل لمواقفها الإنسانية المختلفة ووقوفها مع الجميع بالضائقات والمحن.

20- اشتهرت بجمل: "5 اموااه" و"قشطات عسلات فلات" والتي تداولها الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة.