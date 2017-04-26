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«سموحة يصطدم بزيسكو الزامبي».. قرعة نارية في الكونفيدرالية الإفريقية

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«سموحة يصطدم بزيسكو الزامبي».. قرعة نارية في الكونفيدرالية الإفريقية «سموحة يصطدم بزيسكو الزامبي».. قرعة نارية في الكونفيدرالية الإفريقية

التحرير

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أقيمت اليوم الأربعاء، مراسم قرعة مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لنسخة 2017، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بالقاهرة.

وتعد هذه النسخة الأولى للبطولة التي تقام خلالها مرحلة المجموعات من ثمن النهائي، بعدما كانت تجرى في السابق، بربع النهائي، بناءً على التعديلات التي أجراها كاف على نظام المسابقة العام الماضي، وتم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة لهذا الدور إلى 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، وجاءت المجموعات كما يلي:

المجوعة الأولى:- الفتح الرباطي المغربي - الإفريقي التونسي - ريفرز يونايتد النيجيري - كمبالا سيتي الأوغندي.

المجموعة الثانية:- الصفاقسي التونسي - بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي - مولودية الجزائر - إمبابان سوالوز السوازيلاندي.

المجموعة الثالثة:- زيسكو يونايتد الزامبي - ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي - هلال الأبيض السوداني - سموحة المصري.

المجموعة الرابعة:- مازيمبي الكونغولي الديمقراطي - سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي - حوريا كوناكري الغيني - مونانا الجابوني.

 

 

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التحرير

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