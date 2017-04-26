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مفاجاة| النشاط الرياضي في مصر مهدد بالإيقاف

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مفاجاة| النشاط الرياضي في مصر مهدد بالإيقاف مفاجاة| النشاط الرياضي في مصر مهدد بالإيقاف

التحرير

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أرسلت الكاميرونية ليلى جرجا، مدير مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقريرًا للفيفا عقب صدور قرار بحل اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة؛ بداعي وجود تدخل حكومي في الجبلاية - وهو ما يحظره الفيفا.

وقال مصدر، لـ«التحرير»، أن مديرة مكتب الفيفا في  استعلمت عن حيثيات حكم الحل من جانب القضاء الإداري، وأرسلت تقريرًا إلى الفيفا يوضح أن اتحاد الكرة تعرّض لتدخل حكومي، ما يهدد بتوقيع عقوبات على مصر.

الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قررت اليوم الأربعاء، إحالة الطعن المقام من هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة للمفوضين، وتحديد جلسة 14 يونيو لنظرها.

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التحرير

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