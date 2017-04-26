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بالصور.. المباحث تضبط منتجات ألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي بالفيوم

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المباحث تضبط منتجات ألبان غير صالحة للاستخدام (1)المباحث تضبط منتجات ألبان غير صالحة للاستخدام (1)

المباحث تضبط منتجات ألبان غير صالحة للاستخدام (2)المباحث تضبط منتجات ألبان غير صالحة للاستخدام (2)

المباحث تضبط منتجات ألبان غير صالحة للاستخدام (3)المباحث تضبط منتجات ألبان غير صالحة للاستخدام (3)

المباحث تضبط منتجات ألبان غير صالحة للاستخدام (4)المباحث تضبط منتجات ألبان غير صالحة للاستخدام (4)

الفيوم ـ حسين فتحي:

ضبطت حملة من مباحث بالفيوم، 1500 كيلو جبن وقشدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بمصنع منتجات ألبان بدون ترخيص من الجهات المختصة، يستخدم خامات مجهولة المصدر، وعلامات تجاريه مملوكة للغير.

وتمكنت الحملة من ضبط "عيسى. م. ع"، 42 سنة، صاحب المصنع, لإدارته وتشغيله مصنعا لمنتجات الالبان بدون ترخيص من الجهات المختصة، وحيازة وعرض للبيع 37 دلو جبن أبيض, و100 علبة قشدة, و6 أكياس زبدة مصنعة, و500 استيكر يحمل علامات تجارية مختلفة على غير الحقيقة، جميعها مجهولة المصدر وبدون فواتير.

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير المحضر 9402 جنح مركز طامية لسنة 2017، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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