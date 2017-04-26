سائحون لمحافظ البحر الأحمر: مرسى علم من أجمل ما شاهدنا حول العالم ـ صور

البحر الأحمر. أحمد عوض

التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أثناء زيارته لقرية أبو غصون بمدينة مرسى علم، اليوم، بعدد من السائحين الذين يقضون إجازتهم بالمدينة.

وأعرب السياح عن انبهارهم بالمدينة، لما شاهدوه من مناظر طبيعية تفوق أماكن كثيرة حول العالم، وأشادوا بجمال الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، إضافة للمعاملة الممتازة من شعب مصر، واصفين مرسى علم بأنها "من أجمل ما شاهدوا حول العالم".

وأكد المحافظ للسائحين أن المحافظة ترحب بهم في جميع الأوقات، وطالبهم بنقل ما شاهدوه لذويهم ببلدانهم، للمساهمة فى جذب السائحين إلى المحافظة باستمرار.