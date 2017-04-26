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صورة.. إحباط نقل 240 طلقة أسلحة آلية من الصعيد للإسكندرية

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مصراوي Masrawy

صورة.. إحباط نقل 240 طلقة أسلحة آلية من الصعيد للإسكندرية الذخائر المضبوطة

المنيا ــ ريمون الراوي:

أحبط ضباط مديرية أمن المنيا، شحن ذخائر تضم مئات الطلقات مختلفة الأعيرة لأسلحة آلية، بواسطة 5 أشخاص من مركز ديرمواس إلى الإسكندرية، بهدف توصيلها لأحد أقربائهم، لاستخدامها ضد خصومه.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارا بضبط سيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص، داخلها حقيبة سفر جلدية، بها 8 خزن ممتلئة بالذخيرة، بإجمالي 240 طلقة عيار "7,62× 39"، و 28 طلقة ألماني، و3 حقائب جلدية "جربندينة"، و1600 جنيه، و6 هواتف محمولة.

بسؤال المتهمين عن المضبوطات، أقروا بأنهم كانوا في طريقهم من مركز القوصية بأسيوط، إلى قرية "الحرية" التابعة لمركز العامرية بالإسكندرية، لمساندة المدعو "محمد. م. س"، ابن عم أحد المتهمين، حيث يمتلك مزرعة موالح في القرية المشار إليها، وتوجد بينه وبين آخرين خلافات على تلك المزرعة.

بالكشف عن الأشخاص مستقلي السيارة، تبين اتهامهم في قضايا، فتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة.

الذخائر المضبوطة

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