​​بالصور.. تسكين أول أسرة بمشروع إسكان الحي الإماراتي ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، تسكين المستحقين للوحدات السكنية الخاصة بهم بمشروع الإسكان الاجتماعي في الحي الإماراتي، جنوب المحافظة.

يأتى ذلك تزامناً مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، تسليم الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي ببورسعيد، خلال فعاليات مؤتمر الشباب الثالث المقام بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بعدما تحدث مصطفى جلال، أحد الشباب المشاركين في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية أمام الرئيس، حول أزمة الإسكان بالمحافظة، وضرورة سرعة تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بعد إجراء القرعة العلنية لهم، منذ حوالي 4 سنوات.