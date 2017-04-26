بابا الفاتيكان: السلطة مثل تناول النبيذ على معدة خاوية

مدينة الفاتيكان (د ب أ)

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأربعاء في رسالة مصورة شارك بها في مؤتمر "تيد" للتكنولوجيا والترفيه والتصميم إنه لابد أن ينتبه الناس لمن هم أقل منهم حظا، ويبقوا متواضعين خلال مساعيهم لبناء مستقبل شامل اجتماعيا من أجل الجميع.

وقال البابا فرنسيس :"هناك قول مأثور في الأرجنتين :"السلطة مثل تناول النبيذ على معدة خاوية". تشعر بدوار وتصبح ثملا وتفقد توازنك، وسوف ينتهي بك الحال إلى أن تضر نفسك ومن حولك، إذا لم تربط السلطة بالتواضع والرقة".

وأضاف :"من فضلكم ، اسمحوا لي أن أقول بصوت عال وبوضوح: كلما كنت أكثر سلطة، وكلما كانت تصرفاتك مؤثرة على الناس، وكلما كنت مسؤولا فإنه يتحتم عليك التصرف بتواضع. إذا لم تفعل، فإن قوتك سوف تدمرك، وسوف تدمر أنت الآخرين".

وفي كلمته باللغة الإيطالية المرسلة من الفاتيكان إلى مؤتمر "تيد" في فانكوفر بكندا، قال البابا فرنسيس إنه كثيرا ما يشعر بالقلق إزاء المرضى والمهاجرين والسجناء والعاطلين، وأكد الحاجة لمجتمع أكثر عدالة.

وقال :"يا لها من روعة أن يكون نمو الابتكار العلمي والتكنولوجي مصحوبا بالمزيد من المساواة والشمول الاجتماعي. يا له من أمر رائع، في الوقت الذي نكتشف فيه الكواكب البعيدة، نعيد اكتشاف احتياجات الإخوة والأخوات حولنا".