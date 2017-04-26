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طارق عامر يصل القاهرة بعد مشاركته باجتماعات صندوق النقد الدولي

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طارق عامر يصل القاهرة بعد مشاركته باجتماعات صندوق النقد الدولي طارق عامر يصل القاهرة بعد مشاركته باجتماعات صندوق النقد الدولي

مصراوي Masrawy

طارق عامر محافظ البنك المركزي

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، طارق عامر محافظ البنك المركزي، قادما من نيويورك، بعد تمثيل في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

والتقى عامر والوفد المرافق له من كبار مسؤولي البنك المركزي، مجموعة من البنوك الاستثمارية والتنموية على رأسها "ستاندرد تشارترد" و"ميريل لينش" و"سيتى بنك" و"بنك أوف أمريكا" و"جولدمان ساكس"، وكذلك البنك الأفريقي للتنمية، وألقى محاضرة بجامعة كولومبيا عن أهم محاور الإصلاح الاقتصادي التي انتهجها البنك المركزي في خطته للإصلاح المصرفي بالتوازي مع الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها .

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