مصادر: نادي القضاة يدرس التصعيد ضد مجلس النواب

التحرير

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كشفت مصادر قضائية، بنادى القضاة، عن تفاصيل الاجتماع الذى تم دعوة مجالس إدارات أندية الجهات والهيئات القضائية له للتصعيد ضد مشروع قانون "اختيار رؤساء الهيئات القضائية".

وأكدت المصادر أن الاجتماع سوف يبحث خيارات التصعيد ضد المشروع، وأبرزها الدعوة لجمعية عمومية طارئة يشارك فيها جميع القضاة بهدف التصعيد ضد مجلس النواب.

وقالت المصادر في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن كل الخيارات مطروحة في حال إقرار مجلس النواب للمشروع، رغم رفض جميع الهيئات القضائية.

وأوضحت أن الاجتماع سوف يعقد مساء اليوم الساعة السابعة، بالمقر الرئيسي لنادي قضاة مصر، ويأتى الاجتماع لمتابعة نتائج الجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة مقترح تعديل قانون السلطة القضائية بعد ورود تقرير قسم التشريع بشأنه، ورفضه من المجلس الخاص لمجلس الدولة.

ويحضر الاجتماع المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار عبد الله قنديل رئيس هيئة النيابة الإدارية، ونخبة من المستشارين وكبار أعضاء الهيئات القضائية.